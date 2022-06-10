Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi!

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiği duyurdu. Açıklamada, "Terörle ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek!" ifadelerine yer verildi.
Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiği duyurdu. Açıklamada, "Terörle ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek!" ifadelerine yer verildi.
Milli Savunma Bakanlığı Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği duyurdu.
"MEHMETÇİĞİN NEFESİ TERÖRİSTLERİN ENSESİNDE!"
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde! Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi. Terörle ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek!"