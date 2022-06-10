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Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi!

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi!
10.06.2022 12:11

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Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiği duyurdu. Açıklamada, "Terörle ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek!" ifadelerine yer verildi.

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Milli Savunma Bakanlığı Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği duyurdu.

"MEHMETÇİĞİN NEFESİ TERÖRİSTLERİN ENSESİNDE!"
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde! Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi. Terörle ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek!"

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