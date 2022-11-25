Pençe-Kılıç harekatında hainlere ölüm yağıyor! Bakan Akar: 326 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısının ardından AK Parti Genel Merkezi'nden ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Pençe-Kılıç Harekatı'ndaki son duruma ilişkin soru üzerine Akar, "Terörü sona erdirmek, ülkemizin ve milletimizin, sınırlarımızın güvenliğini sağlamak için ne gerekiyorsa yaptık, yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

326 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Son dönemin en büyük, kapsamlı ve etkili hava harekatı ile başlayan Pençe-Kılıç Harekatı'nın başarıyla devam ettiğini ifade eden Akar, "Harekat, hava ve kara ateş destek vasıtalarıyla yapılan cezalandırma atışları ile devam ediyor. Harekatta şu ana kadar 326 terörist etkisiz hale getirildi." açıklamasında bulundu.

TERÖRİST NERDEYSE HEDEFİMİZ ORASI

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Suriye'nin kuzeyinde "ABD gözlem noktasını vurduğu" iddiasının sorulması üzerine Bakan Akar, "Bizim koalisyon güçlerine veya sivillere zarar vermemiz söz konusu bile olamaz. Bizim tek hedefimiz var o da teröristler. Terörist neredeyse hedefimiz orası. Sivillere, çevreye zarar vermemek bizim en önemli ilkemiz." yanıtını verdi.

İRİLİ UFAKLI BİR SÜRÜ GELİŞME VAR

Bir gazetecinin "Suriye'de liderler düzeyinde bir görüşme ne zaman gerçekleşir" demesi üzerine Akar, "Küçük büyük, irili ufaklı bir sürü gelişme var. Bunlar şekillenir, sonuçlanır, buna göre bakılır. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz." değerlendirmesini yaptı.

TÜRKİYE ULUSLARARASI ALANDA ÖZNE

Akar, Türkiye'nin, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde uluslararası alanda bir özne haline geldiğine vurgu yaptı.

Akar, "Her yerde kişilikli ve kimlikli politikalarla ülkemizin ve milletimizin hak ve hukukunu savunuyoruz. Bununla birlikte Kıbrıs, Azerbaycan ve Libya gibi dost ve kardeş ülkelerin haklı davalarında da onların yanında yer almaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.