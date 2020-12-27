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Pekin'de acil durum! Bakan Koca duyurdu: Koronavirüs aşısının geliş tarihi ertelendi

Pekin'de acil durum! Bakan Koca duyurdu: Koronavirüs aşısının geliş tarihi ertelendi
27.12.2020 21:29
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Son dakika haberi... Çin’in başkenti Pekin’de koronavirüs vaka sayılarındaki ani artış nedeniyle “acil durum” ilan edildi. Sağlık Bakanı Koca, Pekin’deki koronavirüs alarmı ve Pekin gümrüğünde görülen Kovid-19 vakası sebebiyle gümrük hareketliliğine geçici olarak ara verildiğini belirterek, "Yola çıkması beklenen aşılarımızın gelişi bir iki gün ertelenmiştir" ifadelerini kullandı.


Son dakika haberi... Çin'in başkenti Pekin'de koronavirüs vaka sayılarındaki ani artış nedeniyle "acil durum" ilan edildi. Sağlık Bakanı Koca, Pekin'deki koronavirüs alarmı ve Pekin gümrüğünde görülen Kovid-19 vakası sebebiyle gümrük hareketliliğine geçici olarak ara verildiğini belirterek, "Yola çıkması beklenen aşılarımızın gelişi bir iki gün ertelenmiştir" ifadelerini kullandı.

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