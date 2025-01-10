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Pasinler’de tüp patlaması!
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Pasinler'de tüp patlaması!

Giriş Tarihi: 10 Ocak 2025 12:14 Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2025 12:14

Erzurum'un Pasinler ilçesinde bir evde meydana gelen tüp patlaması, mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Patlama sonucu çıkan yangında 4 kişi yaralanırken, itfaiye ve sağlık ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Erzurum'un Pasinler ilçesinde bir evde meydana gelen tüp patlaması, mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Olayda ikisi ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı. İtfaiye ve sağlık ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Patlama, Pasinler ilçesinde bulunan bir evde saat 09.00 sıralarında gerçekleşti. Evde kullanılan mutfak tüpü henüz bilinmeyen bir nedenle patladı. Patlama nedeniyle evde yangın çıktı ve binanın büyük bir bölümü hasar gördü.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, emniyet ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, sağlık görevlileri yaralılara müdahale etti. Yaralanan İsmail Tuz, Sedanur Kılıç, Medine Kılıç, Hilal Kılıç ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Güvenlik güçleri olayın ardından çevre önlem alırken, patlamanın sebebi araştırılıyor.

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