Haberler Haber Videoları "Pasaport randevusu bulunmuyor" Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden açıklama: "Randevu alım süresi..."

"Pasaport randevusu bulunmuyor" Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden açıklama: "Randevu alım süresi..."

"Pasaport randevusu bulunmuyor" Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden açıklama: "Randevu alım süresi..."
12.12.2022 16:19

OTOMATİK OYNAT

Haber 01:53
6'lı masayı bombaladı: Geyik...
Haber 01:30
Kabe'yi görünce göz yaşlarını...
Haber 07:51
Engelli kadını ve yaşlı anneyi...
Haber 07:37
Antalya'da yollar göle döndü!
Haber 03:09
Sultangazi'de kaçak göçmenler...
Haber 07:58
Türkiye’nin konuştuğu SMA...
Haber 02:39
Bakan Yanık'tan CHP ve...
Haber 00:13
CHP'nin 'ABD' ikiyüzlülüğü
Haber 02:16
AFAD uyarı mesajı çekti!...
Haber 01:33
Mecliste gergin anlar! Bakan...
Haber 03:58
Başkan Erdoğan'dan videolu...
Haber 00:30
Bakan Karaismaioğlu'ndan...

Son dakika haberi! Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, “Aralık ayında pasaport randevusu bulunmadığına” dair iddialara ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı. Yapılan açıklamada, "Vatandaşımızın mağduriyetini önlemek ve talepleri en hızlı şekilde karşılayabilmek için; hafta içi ve hafta sonu ek mesai yapılmakta, kişi başı işlem süresi 8 dakikaya indirilmiş, randevu alım süresi 15 güne çıkarılmıştır." denildi.

Haber Videoları

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, pasaport talebinin günlük 48 bin seviyesine ulaşmasına, üretim ve tedarik zincirindeki aksamalara rağmen hiçbir vatandaşın mağdur edilmediğini bildirdi.


Genel müdürlük, bazı basın yayın organlarında yer alan "Aralık ayında pasaport randevusu bulunmadığına" dair haberlere ilişkin açıklama yaptı.

Uzun yıllar boyunca 2 milyon civarında olan yıllık pasaport talebinin, bu yıl 10 Aralık itibarıyla 3 milyon 650 bini aştığı vurgulanan açıklamada, talebin yıl sonunda ise iki katını bulmasının beklendiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Pandemi sonrası artan yoğunluk, yıl sonunun yaklaşması, dünyadaki çip krizi endişesi ve farklı nedenlerle önceki yıllarda günlük 8 bin olan pasaport talebinin günlük 48 bin seviyesine ulaşmasına, üretim ve tedarik zincirindeki aksamalara rağmen hiçbir vatandaşımız mağdur edilmemektedir."

"Öte yandan vatandaşımızın mağduriyetini önlemek ve talepleri en hızlı şekilde karşılayabilmek için hafta içi ve hafta sonu ek mesai yapılmakta, kişi başı işlem süresi 8 dakikaya indirilmiş, randevu alım süresi 15 güne çıkarılmıştır. Ayrıca ek randevu kapasitesi oluşturulmak için randevusuna icabet edemeyecek vatandaşlarımızın yerine aynı gün içerisinde randevu alınabilmesine olanak sağlanmıştır."

SON DAKİKA