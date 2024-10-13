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Parkta tartıştığı genci bıçakladı
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Parkta tartıştığı genci bıçakladı

Giriş Tarihi: 13 Ekim 2024, 00:00 Güncelleme Tarihi: 13 Ekim 2024, 00:09

Aksaray'da V.D. (53), parkta tartıştığı Abdurrahman U.'yu (18) sağ göğsünden ve kalçasından bıçakladı.

Aksaray'da bıçaklanma yaşandı. Olay, saat 20.00 sıralarında Kalanlar Mahallesi Kılıçaslan Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, V.D., bilinmeyen nedenle Abdurrahman U. ile tartışmaya başladı. V.D., tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Abdurrahman U.'yu sağ göğsünden ve kalçasından bıçaklandı. Abdurrahman U. kanlar içerisinde yığılırken, olayı görüp gelen bekçiler ise V.D.'yi yakaladı. Abdurrahman U., ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan Abdurrahman U.'nun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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