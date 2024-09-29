PODCAST CANLI YAYIN
Park halindeki bisikletin aküsü patladı
Haberler Haber Videoları

Park halindeki bisikletin aküsü patladı

Giriş Tarihi: 29 Eylül 2024, 00:00 Güncelleme Tarihi: 29 Eylül 2024, 00:23

Düzce'de park halindeki elektrikli bisikletin aküsü bir anda patladı. Sesi duyanlar olayı itfaiye ekiplerine bildirdi.

Düzce'de bisikletin aküsü patladı. Patlama seslerini duyan halk olayı yetkililere bildirdi. Olay, Çay Mahallesi 583. Cadde üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, cadde üzerinde tek katlı evde yaşayan Hidayet Şengül, elektrikli bisikletini evinin bahçesine bırakarak gitti. Bahçede park halindeki bisikletin aküsü bir anda patladı. Hidayet Şengül'ün evde bulunan kardeşi Mehmet Şengül, patlamanın hemen sonrasında evin elektriklerin keserek mini yangın tüpüyle müdahale etti. Patlama ile çıkan gürültü mahalleliyi korkuttu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, inceleme yaparak olay yerinden ayrıldı.
Olay sonrası bisikletini ve evinin önündeki itfaiye ekiplerinin gören Hidayet Şengül, "Akü aldık taktık bir anda patlamış. Benim haberim yok ben çarşıdaydım. Kardeşim aradı haber verdi. Çarşıdan geldim, iyi elektriği kesmişler. Çok şükür bizde bir şey yok" şeklindi konuştu.

SIRADAKİ VİDEO
Bingöl'de yaya geçidi üniversite öğrencisinin hayatına kaybetmesine sebebiyet verdi
29.09.2024Pazar
Yangına banyoda yakalandı
29.09.2024Pazar
İsrail Lübnan'da saldırıları genişletecek
28.09.2024Cumartesi
Yakın arkadaşı günler önce Nasrallah'ı uyardı: İran seni sattı
28.09.2024Cumartesi
Yol verme tartışmasında motosiklet sürücüsüne çarpıp kaçtığı anlar kameralara yansıdı
28.09.2024Cumartesi
Bunlar da Var
Ahu Tuğba’nın naaşı Türkiye’de! Kızı Anjelik Calvin annesinin son anlarını anlattı! 07:43
Ahu Tuğba'nın Kızı Annesinin Son Sözlerini Açıkladı!
27.09.2024Cuma
Kim Milyoner Olmak İster’de verdiği cevapla Oktay Kaynarca’yı güldürdü! 04:30
Kim Milyoner Olmak İster'de eğlenceli anlar!
28.09.2024Cumartesi
Manisa’da skandal olay! Namaz kıldıran imama plastik tabure ile vurdu 00:32
Namaz kıldıran imama plastik tabure ile vurdu
28.09.2024Cumartesi
Serhat Akın’ın silahlı saldırıya uğradığı anlar kamerada! 00:36
Serhat Akın’ın silahlı saldırıya uğradığı anlar kamerada!
27.09.2024Cuma
CANLI YAYIN
SON DAKİKA