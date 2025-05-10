PODCAST CANLI YAYIN
Park halindeki araca çarpan otomobil kazaya neden oldu! O anlar kamerada
Haberler Haber Videoları

Park halindeki araca çarpan otomobil kazaya neden oldu! O anlar kamerada

Giriş Tarihi: 10.05.2025 18:35:10

Karabük’ün Safranbolu ilçesi Emek Mahallesi’nde seyir halindeki bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçların altında kalmaktan son anda kurtulan bir kişi hafif yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesi Emek Mahallesi'nde, seyir halindeki bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halinde bulunan araca çarptı.

Bu sırada, park halindeki otomobilin ön tamponunda diz çökerek işlem yaptığı öğrenilen Mustafa K.K., çarpmanın etkisiyle yere düştü.

Araçların altında kalmaktan son anda kurtulan vatandaş kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Kaza anı, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, Mustafa K.K.'nin aracının önünde çalıştığı sırada yaşanan çarpma ve yere düşme anı yer aldı.

Kazanın ardından otomobil sürücüsü de hafif şekilde yaralanırken, ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Yaralı sürücünün tedavisi ayakta tamamlandı.

SIRADAKİ VİDEO
Antalya’da kına gecesi çıkışı kavga anları kamerada!
10.05.2025Cumartesi
Trafikte döner bıçaklı kavga! Saldırgan yakalandı
10.05.2025Cumartesi
Trafikte döner bıçaklı kavga kamerada!
10.05.2025Cumartesi
Mahalle muhtarına silahlı saldırı kamerada!
09.05.2025Cuma
Başkan Erdoğan'dan Papa 14. Leo’ya tebrik ve barış çağrısı!
09.05.2025Cuma
Bunlar da Var
Aydın’da motosiklet ile Traktör çarpıştı: 3 ölü 01:26
Motosiklet ile Traktör çarpıştı: 3 ölü
09.05.2025Cuma
Mersin’de feci kaza: Otomobil tırın altına girdi! 2 kişi hayatını kaybetti 01:29
Mersin’de feci kaza: Otomobil tırın altına girdi! 2 kişi hayatını kaybetti
09.05.2025Cuma
Beylikdüzü’nde tır dehşeti: 1 ölü 2 yaralı 04:02
Beylikdüzü’nde tır dehşeti: 1 ölü 2 yaralı
09.05.2025Cuma
Bakırköy’de otele silahlı saldırı Öldürüp kaçtı! - Video 01:14
Bakırköy'de otele silahlı saldırı Öldürüp kaçtı!
09.05.2025Cuma
CANLI YAYIN