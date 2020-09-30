Paris’te terör örgütü PKK yandaşları ve Ermeniler birlikte gösteri düzenledi

30.09.2020 01:28

Fransa’nın başkenti Paris’te Ermeniler, Azerbaycan’ın Paris Büyükelçiliği yakınında toplanarak Azerbaycan’ın Ermenistan'ın saldırılarına karşı meşru müdafa hakkını kullanmasını protesto etti. Terör örgütü PKK yandaşları da ellerinde Ermenistan bayrağı ve örgüte ait bez parçalarını alarak protestolara eşlik etti.