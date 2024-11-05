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Parçalanmış halde bulunan bebek defnedildi | Sivas son dakika haber videoları
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Parçalanmış halde bulunan bebek defnedildi | Sivas son dakika haber videoları

Giriş Tarihi: 05 Kasım 2024 13:12 Güncelleme Tarihi: 05 Kasım 2024 13:12

Sivas'ta Kılavuz Mahallesi’nde vatandaşlar tarafından boş bir arazide parçalanmış halde bulunan bebek tamamlanan otopsi işlemlerinin ardından bebek mezarlığına defnedildi. İsimsiz bebeğin mezar tahtasına “Melek bebek kimsesiz” yazıldı.

Sivas'ta vatandaşlar tarafından parçalanmış halde bulunan bebek, tamamlanan otopsi işlemlerinin ardından bebek mezarlığına defnedildi. İsimsiz bebeğin mezar tahtasına "Melek bebek kimsesiz" yazıldı.

Geçtiğimiz günlerde Kılavuz Mahallesi'nde boş bir arazide vatandaşlar tarafından parçalanmış halde bebek cesedi bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bebeğin cesedi, polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından otopsi işlemleri için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Otopsi işlemleri tamamlanan bebek, Emniyet personeli ve mezarlıklar müdürlüğü personeli tarafından Yukarı Tekke Mezarlığı'nda bulunan bebek mezarlığına defnedildi. Defnedilen bebeğin mezar tahtasında "Melek bebek kimsesiz" yazması yürekleri dağladı.

Çevredeki güvenlik kameraları tek tek izleniyor
Öte yandan yapılan incelemelerde bebeğin cenin olmadığı, yeni doğan olduğu ortaya çıktı. Sivas İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yoğun şekilde bebeği sokağa atanları arıyor.

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