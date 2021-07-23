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Pamukkale'de can pazarı! Ölümden çırılçıplak kaçış kamerada!

Pamukkale'de can pazarı! Ölümden çırılçıplak kaçış kamerada!
23.07.2021 15:26
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Denizli'de 5 katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı. Yangında çatı katında yaşayan Ahmet F.E. ise alevler arasında kaldı. Ahmet F.E. can havliyle balkondan çırılçıplak bir şekilde sarktı ve alt balkona atladı.


Yangın, Pamukkale ilçesi Asmalıevler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 5 katlı bir apartmanın çatı katında yangın çıktı. Çevredeki vatandaşlar alevleri fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale edeceği sırada evde bulunan Ahmet F.E., can havliyle balkona çıktı.

Alevlerin büyümesi ile duramayan adam, vatandaşların korku dolu bakışları arasında balkondan sarktı.

Ardından bir alt kattaki balkona ayağını koyan Ahmet F.E., dikkatli bir şekilde kendini balkona attı.

Vatandaşların alkışları arasında alevlerden kurtulan adam, ardından ekiplerin gelmesini bekledi. Yaralı adam, Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları ile yangın kontrol altına alındı.

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