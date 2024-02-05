SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 05 Şubat 2024, 22:59 Güncelleme Tarihi: 05 Şubat 2024, 23:09

Palalı Sabri cinayeti şüphelileri adliyeye sevk edildi!

Gezi Parkı olaylarında göstericilere pala ile saldırması nedeniyle "Palalı Sabri" adıyla tanınan Sabri Çelebi, Beyoğlu Talimhane'de aracının içinde yapılan silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Çelebi'ye silahla ateş açan Çetin G.'nin de aralarında olduğu 8 şüpheli Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Gezi Parkı olaylarında eylemcilere pala ile saldırmasından dolayı 'Palalı Sabri' adıyla tanınan Sabri Çelebi'nin hayatını kaybettiği kavgayla ilgili gözaltına alınan 8 şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Beyoğlu Talimhane'de 2 Ocak günü aracıyla ilerleyen Sabri Çelebi, bir kişi tarafından durdurulmuş Çelebi ile kendisini durduran Çetin G. arasında kısa süreli tartışma yaşanmıştı. O esnada saldırgan, bir anda araç içinde oturan Çelebi'ye yumruk atmış kavganın büyümesinin ardından saldırganın arkadaşları da olay yerine gelmişti. Çetin G., belinden çıkardığı silahla Sabri Çelebi'ye 9 el ateş ederek ağır yaralamış Çelebi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

🚨 PALALI SABRİ öldürülme anı kamerada! ▶️ 2 Şubat 2024 Video
🚨 PALALI SABRİ öldürülme anı kamerada! ▶️ 2 Şubat 2024 (Video)

Polis ekipleri olaya ilişkin geniş çaplı çalışma başlatmış; 7 ilçe ve 11 farklı adreste eş zamanlı operasyon yapılmıştı. Operasyonda olayı gerçekleştirdiği belirlenen Çetin G.'nin de aralarında bulunduğu 8 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştı. Yapılan aramalarda ise 4 tabanca, 2 adet pompalı tüfek ele geçirilmişti.

Taraflar arasında ticari kıskançlıktan dolayı husumet olduğu iddia edildi
Öte yandan, Sabri Çelebi ve Çetin G.'nin arasında ticari kıskançlıktan dolayı husumet olduğu iddia edilirken, gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

SIRADAKİ VİDEO
Saruhanlı Cinayet Haberi: Arkadaşını Camide Katletti! Saldırı Anı Kamerada!
05.02.2024Pazartesi
Öncelikli proje deprem... Murat Kurum açıkladı: "İstanbul'da 650 bin konutun dönüşümünü sağlayacağız"
05.02.2024Pazartesi
Murat Kurum'dan Naci Görür açıklaması!
05.02.2024Pazartesi
CHP Diyarbakır Bismil Belediye Başkan adayı Abdurrahim Sönmez cinsel saldırı suçundan tutuklandı
05.02.2024Pazartesi
Devlet oradaydı! Depremzedelerin gözünden Başkan Erdoğan ve Murat Kurum... "Allah razı olsun bizi muhtaç etmediler, söz verdiler 1 senede yaptılar"
05.02.2024Pazartesi
Bunlar da Var
▶️ Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacı geceye damga vurdu! Saçlar orijinal mi? 00:38
▶️ Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacı geceye damga vurdu!
05.02.2024Pazartesi
Yılmaz Erdoğan’ın kızı Berfin’i gören şaştı kaldı! Son hali çok konuşuldu: ‘’Babasının kopyası’’ 00:09
Yılmaz Erdoğan’ın kızı Berfin’i gören şaştı kaldı!
05.02.2024Pazartesi
Kahramanmaraş’ın Ekinözü İlçe Kaymakamı Mesut Coşkun evinde ölü bulundu 00:48
Kaymakam evinde ölü bulundu
05.02.2024Pazartesi
Hasan Çelik cinayetinde gelişme! Müge Anlı canlı yayında açıkladı: Katil cezaevine gönderildi 12:58
Müge Anlı canlı yayında açıkladı: Katil cezaevine gönderildi
05.02.2024Pazartesi
CANLI YAYIN
SON DAKİKA