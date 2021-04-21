RAMAZAN İMSAKİYE
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Pakistan’da Türk yetkililerin de bulunduğu otelde patlama!

Pakistan’da Türk yetkililerin de bulunduğu otelde patlama!
21.04.2021 23:17
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Ramazan yardım faaliyetleri çerçevesinde Pakistan'da bulunan Türk heyetin bulunduğu otelde şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlamada 3 kişi hayatını kaybetti, 1 Türk gazeteci 11 kişi yaralandı.


Pakistan'ın Ketta şehrindeki Serena Otel'in otoparkında şiddetli bir patlama meydana geldi.

Patlamanın etkisiyle otoparktaki araçlar zarar gördü. Otelde de hasar oluştu.

AA MUHABİRİ YARALANDI
Ramazan yardım faaliyetleri çerçevesinde bu otelde Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) heyeti ile beraberindeki Anadolu Ajansı (AA) muhabiri de bulunuyordu.



Patlama sırasında odalarında olan TDV heyeti, hadiseyi yara almadan atlattı. O sırada otel locasında bulunan AA muhabiri Recep Bilek ise eline isabet eden cam parçaları nedeniyle hafif yaralandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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