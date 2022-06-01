Haberler Haber Videoları Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'ten Türkiye'ye resmi ziyaret! Başkan Erdoğan resmi törenle karşıladı

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'ten Türkiye'ye resmi ziyaret! Başkan Erdoğan resmi törenle karşıladı

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'ten Türkiye'ye resmi ziyaret! Başkan Erdoğan resmi törenle karşıladı
01.06.2022 16:58

OTOMATİK OYNAT

Haber 02:48
Bir muhabirin en zor anı! En...
Haber 01:36
Eren Abluka-14 başladı! 585...
Haber 00:55
Siirt'ten acı haber!
Haber 05:32
Sultanbeyli'de taciz iddiası...
Haber 00:37
Rüşvetçi CHP'li hakkında flaş...
Haber 03:07
Başkan Erdoğan ile Arda Güler...
Haber 04:17
Bıçağı boğazına dayadı engel...
Haber 00:19
CHP'li Kaftancıoğlu infaz...
Haber 01:52
Su kuyusunda petrol iddiası!...
Haber 01:33
Kocaeli'de helikopter düştü...
Haber 01:30
Uşak'ta yürek yakan olay
Haber 00:16
Mona Lisa tablosuna pastalı...

Son dakika haberleri... Pakistan İslam Cumhuriyeti Başbakanı Şahbaz Şerif, diplomatik ilişkilerin tesis edilmesinin 75'inci yılında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiriyor. Bugün, konuk başbakan için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi karşılama töreni gerçekleştirildi. Türkiye Pakistan İş Forumu'nda konuşan ve iki ülke arasındaki ticaret hacmindeki 1,1 milyar doların yetersiz bir rakam olduğuna işaret eden Şerif, üç yıl içinde 5 milyar dolar seviyesine çıkarılmasını hedeflediklerini vurguladı.

Haber Videoları
SON DAKİKA