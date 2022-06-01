Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'ten Türkiye'ye resmi ziyaret! Başkan Erdoğan resmi törenle karşıladı

Son dakika haberleri... Pakistan İslam Cumhuriyeti Başbakanı Şahbaz Şerif, diplomatik ilişkilerin tesis edilmesinin 75'inci yılında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiriyor. Bugün, konuk başbakan için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi karşılama töreni gerçekleştirildi. Türkiye Pakistan İş Forumu'nda konuşan ve iki ülke arasındaki ticaret hacmindeki 1,1 milyar doların yetersiz bir rakam olduğuna işaret eden Şerif, üç yıl içinde 5 milyar dolar seviyesine çıkarılmasını hedeflediklerini vurguladı.