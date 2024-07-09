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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 09 Temmuz 2024, 20:40 Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2024, 20:40

Özgür Özel, Kılıçdaroğlu taraftarı 394 kişiyi partiden atıyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 20 Nisan'da ilk büyük hamlesini yaparak Kemal Kılıçdaroğlu destekçilerine karşı tasfiye operasyonunu için harekete geçti. Bu tarihte il başkanlarına genelge gönderdi. Seçim sürecini sabote eden tüm partililerin delilleriyle beraber isim ve soyisimlerinin tespit edilmesini istedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 20 Nisan'da ilk büyük hamlesini yaparak Kemal Kılıçdaroğlu destekçilerine karşı tasfiye operasyonunu için harekete geçti. Bu tarihte il başkanlarına genelge gönderdi. Seçim sürecini sabote eden tüm partililerin delilleriyle beraber isim ve soyisimlerinin tespit edilmesini istedi.

Büyük temizlik kapsamında 81 ilden CHP Genel Merkezi'ne 1819 isim ve dosya iletildi. Bunlardan 394'ü hakkında disiplin sürecinin başlatılmasına karar verildi. Disipline sevk edilenlerinin büyük çoğunluğunun CHP'nin önceki Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu destekçisi olması dikkat çekti.

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