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Özgecan Aslan'ın babası Mehmet Aslan'dan Sapık Alihan Şimşek açıklaması: Sinek küçük olsa da mide bulandırıyor

Özgecan Aslan'ın babası Mehmet Aslan'dan Sapık Alihan Şimşek açıklaması: Sinek küçük olsa da mide bulandırıyor
06.04.2021 18:38
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Sosyal medyada 'Sapık Alihan' kullanıcı adıyla yaptığı paylaşımlarla büyük tepki toplayan A.Ş., Türk bayrağına, Mustafa Kemal Atatürk'e ve vahşice katledilen Özgecan Aslan'a yönelik ağır hakaretlerde bulundu. Konuyla ilgili açıklama yapan Özgecan'ın babası Mehmet Aslan, "Bu cehalet bizi ziyadesiyle üzmüştür. Bunun hakkında uzun konuşmaya ihtiyaç yok. Hiçbir küfür, hiçbir cehalet kızımın nuruna ve kızımın cennet mekanına ulaşamaz. Fakat sinek küçük olsa da mide bulandırıyor" dedi.


İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü görevlilerince Kağıthane'de belirlenen adrese düzenlenen operasyonda A.Ş., yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Ş., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ÖZGECAN'IN AİLESİ SUÇ DUYURUSU İÇİN HAREKETE GEÇTİ

A.Ş.'nin sosyal medyadaki paylaşımlarına tepki yağarken, Özgecan Aslan'ın ailesi suç duyurusunda bulunmak için harekete geçti. A.Ş. hakkında, avukatları aracılığıyla suç duyurusunda bulunacaklarını belirten baba Mehmet Aslan, "Bu cehalet bizi ziyadesiyle üzmüştür. Bunun hakkında uzun konuşmaya ihtiyaç yok. Bir cahil. Hiçbir küfür, hiçbir cehalet kızımın nuruna ve kızımın cennet mekanına ulaşamaz. Fakat sinek küçük olsa da mide bulandırıyor.

Sadece kımızın manevi şahsına yapılan bir hakaret değil, aynı zamanda Türk bayrağına da yapılan bir hakaret söz konusu. Sosyal medya kullanıcılarına çok teşekkür ediyorum. Büyük tepki gösterildi. Savcılık makamı videoyu hazırlayan kişiyi tutuklamış. İçeride tez zamanda aklanın başına geleceğini inanıyorum. Avukatlarımız bu kişi hakkında suç duyurusunda bulunacak. Şunu söylemek istiyorum, 'Azan zamanın vardır belası'. İllaki kim azıyorsa belası tez zamanda verilecektir. Sosyal medya kullanmadığım için medya aracılığı ile haberim oldu. Hassasiyet gösteren herkese teşekkür ederim" dedi.

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