Tuğçe Semiz ile Emine Çöp'ün vahşice katledildiği saldırıdan sağ çıkmıştı! Felç kalan genç Müge Anlı'ya konuştu: 'Kızların çığlıkları...'

Müge Anlı canlı yayınında aralanan sır perdesi! Kırmızı ışıkta vahşice katledilen Emine Çöp - Tuğçe Semiz cinayetinde o isim konuştu... Bugün Müge Anlı canlı yayınında Emine Çöp ile Tuğçe Semiz'in ölümüne ilişkin detaylar ortaya çıkmaya devam etti. Kocaeli'nin Gebze ilçesinde trafik ışıklarında durdukları sırada silahlı saldırı ile öldürülen Tuğçe Semiz ile Emine Çöp'ün arkadaşı olan ve olay günü ağır yaralanan Alihan K. ilk kez konuştu; "Tek hatırladım şey kızların çığlıklarıydı" diyen Alihan'ın sözleri sonrası kendisini olmadığı biri gibi tanıtan Oğuzhan Y.'nin açıklamaları da kafaları karıştırdı.