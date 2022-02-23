Haberler Haber Videoları Tuğçe Semiz ile Emine Çöp'ün vahşice katledildiği saldırıdan sağ çıkmıştı! Felç kalan genç Müge Anlı'ya konuştu: 'Kızların çığlıkları...'

Tuğçe Semiz ile Emine Çöp'ün vahşice katledildiği saldırıdan sağ çıkmıştı! Felç kalan genç Müge Anlı'ya konuştu: 'Kızların çığlıkları...'

Tuğçe Semiz ile Emine Çöp'ün vahşice katledildiği saldırıdan sağ çıkmıştı! Felç kalan genç Müge Anlı'ya konuştu: 'Kızların çığlıkları...'
23.02.2022 13:50

OTOMATİK OYNAT

Ana Sayfa 01:32
Maske yasağı kalkıyor mu,...
Ana Sayfa 00:41
“O Ses Türkiye” yarışmacısına...
Ana Sayfa 01:17
Fitness eğitmeni tecavüz edip...
Ana Sayfa 00:59
Diyarbakır'da 25 adrese eş...
Ana Sayfa 12:17
Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi...
Ana Sayfa 01:46
Hamile kadının koltuk altından...
Ana Sayfa 00:21
Bağcılar'da yürekleri ağza...
Ana Sayfa 00:16
Baykar paylaştı: Şimşeklerin...
Ana Sayfa 00:19
Eren Kış-26 operasyonu...
Ana Sayfa 00:42
ATV CANLI | Müge Anlı İZLE
Ana Sayfa 01:23
Ankara'da doktora saldırı!...
Ana Sayfa 05:52
Batuga Tegin'in ad töreni!

Müge Anlı canlı yayınında aralanan sır perdesi! Kırmızı ışıkta vahşice katledilen Emine Çöp - Tuğçe Semiz cinayetinde o isim konuştu... Bugün Müge Anlı canlı yayınında Emine Çöp ile Tuğçe Semiz'in ölümüne ilişkin detaylar ortaya çıkmaya devam etti. Kocaeli'nin Gebze ilçesinde trafik ışıklarında durdukları sırada silahlı saldırı ile öldürülen Tuğçe Semiz ile Emine Çöp'ün arkadaşı olan ve olay günü ağır yaralanan Alihan K. ilk kez konuştu; "Tek hatırladım şey kızların çığlıklarıydı" diyen Alihan'ın sözleri sonrası kendisini olmadığı biri gibi tanıtan Oğuzhan Y.'nin açıklamaları da kafaları karıştırdı.

Haber Videoları
Her şeyden habersiz arkadaşlarıyla plan yaptılar, kırmızı ışıkta gelen kurşunlardan kaçamadılar.
SON DAKİKA