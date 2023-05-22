En son sevgilisinin çiftlik evinde olduğu söylendi. Sevgi Demirci ve iki evladına ne oldu?

SEVGİ DEMİRCİ VE ÇOCUKLARI CİNAYETE Mİ KURBAN GİTTİ?

Müge Anlı çocuklarıyla sırra kadem basan Sevgi Demirci olayında kan donduran detaya ulaştı! Yıkık evden çıkan kanlı lavabo ve ayakkabı herkesi dehşete düşürdü.

En son sevgilisinin çiftlik evinde olduğu söylendi. Sevgi Demirci ve iki evladına ne oldu? Eşinden boşandıktan sonra Ankara'dan İstanbul'a gelen ve 25 Ocak 2021 tarihinde İstanbul Esenyurt'ta 20 yaşındaki bir oğlu ve 13 yaşındaki bir kızı ile birlikte ortadan kaybolan Sevgi Demirci'nin kaybında cinayet şüphesi yer alıyor.

Demirci'nin ablasının iddiasına göre daha önce Ankara'da yaşarken, ayrıldıktan sonra İstanbul'a taşınan Sevgi Demirci, eski eşinin yeğeni Ünal Yurdakul ile görüşmeye başladı. Ünal Bey'den şüphelendiklerini söyleyen aile 2 yıldır ablalarından ve çocuklarından haber alamadıklarını belirtti.

Ünal Bey ile hiç görüşmediklerini söyleyen aile Ünal Bey'in sürekli telefon değiştirdiğini de ifade etti.

Sevgi Hanım'ın oğlu Eren ile ilgili bir yasaklı madde olayı olduğunu, evlerine polis baskını yapıldığını sonrasında bu yüzden kaçtıklarının düşünüldüğünü söyleyen aile iddialarıyla şoke etmeye devam ederken Eren'in arkadaşı Cansel isimli bir şahıs canlı yayına katıldı. Eren ile Ünal Bey'in çiftliklerinde çalıştığını o şekilde tanıştıklarını belirtti. Eren'in Ünal Bey ile bir para işleri olduğunu, Ünal Bey'in paraya ihtiyacı olduğu, kendi paralarını vermek istemedikleri için başka birinden yardım istediklerini söyledi.

O MESAJLARI KİM NEDEN ATTI?

Aile, Sevgi Demirci ile evlatlarının yaşadığını düşünmedikleri dile getirselerde, oğlu ve kendisinden gelen mesajlar kuşku uyandırdı.

Ünal Yurdakul'un yönlendirdiği ev ile fotoğraftaki ev arasında hiçbir benzerlik bulunmayınca çevre sakinleri tarafından bölgede yakın zamanda prefabrik bir evin yıkıldığı bilgisine ulaşıldı ve Müge Anlı ekibi o bölgeye gitti.

25 Ocak akşamı Eren'in Cansel isimli şahısa attığı fotoğrafta bulunan evle çevre sakinlerinin yönlendirdiği yıkık prefabrik ev arasındaki benzerlikler, iki evin aynı olma ihtimalini güçlendirdi.Yıkılan evde enkaz altında kalan çocuk kıyafetleri ve okul araç gereçleri dikkat çekerken kanlı bir lavabo kan dondurdu.Ayrıca o enkazda bir çocuk ayakkabısı da dikkat çekti. Stüdyodaki aileden gelen "O Rümeysa'nın ayakkabısı" cümlesi herkesi dehşete düşürdü.