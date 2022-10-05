Müge Anlı'ya ihbar yağdı stüdyodaki baba Doğukan Ünal çıldırdı! 3 yaşındaki Meryem'i annesi mi öldürdü? Atv ekranlarında hafta içi her gün gündemi belirleyen Müge Anlı ile Tatlı Sert prgoramına katılan acılı baba Doğukan Ünal, kızı Sare Asya Ünal'ın kayıp olduğunu ve 3 yaşındaki evladı Meryem Çiğdem'in şüpheli ölümünü anlattı. Müge Anlı ekibi kısa süre üçerisinde Sare Asya'yı buldu. Annesinin yanında olan Sare Asya'nın 3 yaşındaki ablası Meryem Çiğdem'in ölümüne dair çarpıcı detaylar ortaya çıktı, Müge Anlı canlı yayınına ihbar yağdı. Atv canlı yayınına bağlanan birçok kişi, Meryem'in kızı Meryem'e yer ve zaman dinlemeksizin üstelik feci bir şekilde şiddet uyguladığını ifade etti.