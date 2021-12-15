Müge Anlı'daki Meliha Özsu cinayetine JASAT müdahalesi! Avukat Rahmi Özkan o detaya dikkat çekti JASAT harekete geçti!

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında araştırılan Meliha Özsu cinayetiyle ilgili sıcak gelişme yaşandı. Adana'da yaşayan 18 yaşındaki Meliha Özsu'nun kayıp dosyası cinayet dosyasına dönüştü. 6 yıl önce babasının evinden çıkan ve bir daha haber alınamayan genç kızın kimsesizler mezarlığına gömüldüğü ortaya çıktı. Durumu öğrenen anne, eski eşinden şüphelendiğini söyleyerek Anlı ve ekibinden yardım istedi. Anne ve baba canlı yayında yüzleşti, ortaya çıkan gelişmeler üzerine Müge Anlı canlı yayınını ihbar kabul eden emniyet güçleri soruşturma başlattı, iki komşu, Adana Jasat ekiplerine ifade verdi. Baba şüphelendiği kişilerden neden şikayetçi olmadı ve gizlilik kararı istedi?