Müge Anlı 25 Aralık Cuma programında kayıp Hamdi Kılıç'ı arama çalışmaları canlı yayına yansıdı...

Müge Anlı son bölüm tekrar izle! Müge Anlı'nın bugünkü canlı yayınında (25 Aralık 2020) neler yaşandı? 70 yaşındaki kayıp Hamdi Kılıç'ı arama çalışmaları başladı. 70 yaşındaki Hamdi Kılıç 32 gün önce kaybolmuştu. Jandarma ekipleri kadavra köpeği Pelit ile arama çalışmaları başlattı. Havadan ve karadan devam eden arama çalışmalarında çiftlik evi ve çevresi didik didik aranıyor... İşte o anlar...

70 yaşındaki Hamdi Kılıç 32 gün önce kaybolmuştu. Jandarma ekipleri kadavra köpeği Pelit ile arama çalışmaları başlattı. Havadan ve karadan devam eden arama çalışmalarında çiftlik evi ve çevresi didik didik aranıyor...

70 yaşındaki Hamdi Kılıç 32 gün önce evden çıktı ve bir daha geri dönmedi. Kılıç ailesi bu iddialarla Müge Anlı canlı yayına katıldı. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında konu olan Hamdi Kılıç'ın akıbeti merak ediliyor. Hamdi Kılıç'ın kaybında şüpheli olarak sevgilisi Sakine Akdeniz gösterildi. Sakine Akdeniz'in kızının ifadeleri ise başta stüdyodakiler olmak üzere ekran karşısındakileri de şaşırttı. Akdeniz'in kızı Sevgi Akdeniz, babası ve annesinin sevgilisi Hamdi Kılıç'ın aynı evde yaşadığını söylemişti. Şüphelerin odağındaki isim Sakine Akdeniz ise kızının kendisine kızdığını, bu nedenle kendisine iftirada bulunduğunu ifade etti.

70 yaşında olan Hamdi Kılıç, eşinin ölümünden kısa süre sonra kayboldu. O dönemde bir kadınla birlikte olduğu söylenen Hamdi Kılıç'ın arsalarının da satıldığını söyleyen çocukları Müge Anlı'dan babalarına sesleniyor. 24 Kasım 2020 tarihinden beri kayıp olan Hamdi Kılıç'ın 70 yaşında olduğu ve hanımını kaybettikten sonra Sakine Akdeniz adında bir kadınla yaşadığı ve tüm parası hep Sakine Hanım'ın hesabına geçirdiği iddia edildi. İzmir Urla'da yaşadığı evinden 23 gün önce kayıplara karışan Hamdi Kılıç'ın yakınları ise birlikte yaşadığı kişiden şüpheleniyor.

Hamdi Kılıç'ın 70 yaşında olduğu ve hanımını kaybettikten sonra Sakine Akdeniz adında bir kadınla yaşadığı ve tüm parası hep Sakine Hanım'ın hesabına geçirdiği iddia edildi. İzmir Urla'da yaşadığı evinden 23 gün önce kayıplara karışan Hamdi Kılıç'ın yakınları ise birlikte yaşadığı kişiden şüpheleniyor...Hamdi Kılıç'ın birlikte yaşadığı söylenen Sakine Hanım, programa katılacaktı ancak sonradan vazgeçti. Bunun üzerine Sakine Hanım'ın kızı Sevgi Hanım programa katıldı. Sevgi Hanım'ın annesi için söylediği sözler ise şok etkisi yarattı.