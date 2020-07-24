Mağdurlar Müge Anlı'ya çıkmıştı... Milyonlarca liralık vurgun yapan 3 kuyumcu kardeş hakkında tutuklama kararı!

24.07.2020 16:09

Müge Anlı canlı yayınına katılan kuyumcu mağdurlarını sevindiren son dakika gelişmesi yaşandı. İstanbul Esenyurt ve Beylikdüzü’nde 30 yıllık esnaf olan ve geçtiğimiz günlerde müşterilerinin kendilerine emanet ettiği milyonlarca lira para ve altınlarla kayıplara karışan Efe Kuyumculuk sahipleri teslim oldu. Gözaltına alınan şahıslar emniyetteki işlemleri ardından sevk edildiği Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nca tutuklanma talebiyle hakimliğe gönderildi.

İstanbul Esenyurt ve Beylikdüzü'nde 30 yıllık esnaf olan ve geçtiğimiz günlerde yüzlerce müşterilerinin kendilerine emanet ettiği milyonlarca lira para ve altınlarla kayıplara karışan Efe Kuyumculuk sahipleri ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 14 Temmuz günü Efe Kuyumcusu'nun sahipleri Volkan Kodaz ve Salih Kodaz'ın toplamda 2 milyon 490 bin lira nakit para, 10 bin 29 gram has altın, 384 adet çeyrek altın, 188 adet cumhuriyet altını, 4 adet yarım altının konu olduğu 'Güveni kötüye kullanma' suçunu işlenmiş oldukları tespit edildi.

Şüpheli Salih Kodaz, Volkan Kodaz ve Murat Kodaz isimli şahıslar 23 Temmuz günü kendiliğinden polis merkezimize geldikleri ve yakalama işlemlerinin yapıldığı belirtildi. Şüpheliler emniyetteki işlemleri ardından Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na çıkarıldı.

Başsavcılıkça sorgu işlemleri tamamlanan 3 kardeş tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Savcılık sevk yazısında, şüphelilerin kurucuları olduğu Efe Altın Kuyumculuk bünyesinde faaliyet gösteren Efen Kuyumculuk isimli işyerinde 237'i aşkın müştekinin; altın alım-satımı amacıyla yüklü miktarda parayı şüphelilerin şahsi ve şirket hesapları ve elden ödeme suretiyle teslim ettikleri kaydedildi.

Bir kısım müştekilerin altın satım ve yatırımı amacıyla altın da teslim ettikleri, akabinde şüphelilerin işyerini kapattıkları, müştekilerin alacaklarını alamadıkları belirtildi. Şikayetlerin başlangıcından itibaren işyerlerinin menfaat temininde suçta araç olarak kullanılması amaç edinilerek ticari faaliyetin devam ettirildiği kaydedildi. Şüphelilerin şirket kurucuları oldukları, 'Nitelikli dolandırıcılık' suçu kapsamında tutuklanmaları talep edildi.