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Özel ELEV Eğitim Vakfı Okulları ve TED arasında iş birliği
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Özel ELEV Eğitim Vakfı Okulları ve TED arasında iş birliği

Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2024, 14:51   |   Güncelleme Tarihi: 23 Ağustos 2024, 14:51

Özel Etiler ELEV Eğitim Vakfı Okulları ile Türk Eğitim Derneği (TED) arasında eğitim danışmanlığı iş birliği yapıldı. İş birliği, kurumsal değerlerin yaygınlaşmasını artırmak ve özel okul sektörünün nitelikli gelişimine katkı sağlamayı amaçlıyor. Özel Etiler ELEV Eğitim Vakfı Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Erkan Şahin, TED ile gerçekleştirdikleri iş birliğinin, sadece öğrencilere sundukları eğitim kalitesini artırmakla kalmayıp, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak adına da önemli bir adım olacağını belirtti.

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