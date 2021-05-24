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Öz annesini satırla öldürüp kafasını tencereye koydu! Küçükçekmece'de vahşet!

Öz annesini satırla öldürüp kafasını tencereye koydu! Küçükçekmece'de vahşet!
24.05.2021 17:22
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İstanbul Küçükçekmece'de kan donduran bir olay yaşandı. Genç kadın, annesini satırla öldürdü, kafasını keserek tencereye koydu. Kan donduran cinayet, komşunun şüphelenerek polisi araması üzerine ortaya çıktı. Olayı anlatan Sevilay Palabıyık'ın bir komşusu, "Çok iyi bir insandı. Kendi halinde zararsız güzel yürekli bir insandı. Kesmiş doğramış kafasını tencereyle dolabın üzerine koymuş. Bedeni de banyoda leğendeymiş. Sürekli kavga ediyorlarmış. Kızını tanımam genç bir kızdı hemşireymiş. Senelerdir birkaç sefer gördüm" ifadelerini kullandı.


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