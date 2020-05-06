Oyuncu Gürgen Öz'den CHP'li İBB'ye bağlı İGDAŞ'a fatura tepkisi!

06.05.2020 22:30

Oyuncu Gürgen Öz, gelecek ayın doğal gaz faturasını bir ay önceden fatura eden CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı olan İGDAŞ'a isyan etti. Öz, "Evet, arkadaşlar gülmeyeyim diyorum, sinirlerime hakim olamıyorum, doğal gaz faturası geldi, iki aylık. Yani önümüzdeki ayı da kesmişler. Ben tabi doğal gaz iGDAŞ çalışanlarının, müdürlerinin müneccim olduğunu bilmiyordum." dedi.