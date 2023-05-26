OY NASIL kullanılır? Neye dikkat edilmeli? Hangi oylar geçersiz sayılacak?

Seçmenleri bilgilendirme amaçlı kamu spotları ve afişler hazırlayan YSK, geçerli ve geçersiz oylarla ilgili sıklıkla merak edilen soruları yanıtlamıştı. Peki, oy kullanırken nelere dikkat edilmeli? Oylar hangi hallerde geçersiz sayılacak? O kullanmaya giderken yanımızda neler olmalı?

İşte, Yüksek Seçim Kurulu'nun belirlediği hususlara göre oy kullanırken dikkat etmeniz gerekenler...

İlk olarak sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenmelisiniz. seçmenler, sadece kayıtlı oldukları sandıklarda, adrese gönderilen seçmen bilgi kağıdında yazan yer ve sandıkta oy verecek.



Bu bilgileri içeren seçmen bilgi kağıdı eline ulaşmayanlar, YSK`nın internet sitesinden, e-Devlet kapısından veya Seçmen Sorgulama mobil uygulamasından oy kullanacağı yer ve sandık numarasını öğrenebilecek. Seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu değil.

Vatandaşlar, oy kullanmak için sandık görevlilerine; seçmenin 'kimliğini tereddütsüz ortaya koyan', resimli ve üzerinde T.C. kimlik numarası yazılı olan resmi nitelikteki belgeyi teslim etmeliler.





Seçmenler, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası olmayan nüfus cüzdanı, resmi daireler veya iktisadi devlet teşekküllerince verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, avukatlık kimlik belgesi gibi belgelerle birlikte ibraz etmesi halinde oylarını kullanabilecek.





Vatandaşlar seçimin gerçekleşeceği saatler içerisinde sandık başında olmalı.



28 Mayıs 2023 Pazar günü gerçekleşecek Cumhurbaşkanı 2. tur Seçiminde oy verme işlemleri, tüm Türkiye'de 08.00'de başlayacak. Oy verme işlemleri 17.00'de sona erecek. Saat 17.00'den sonra sandık başına gelen seçmenler oy kullanamayacak.





OYLAR HANGİ DURUMLARDA GEÇERSİZ SAYILACAK?

Oy pusulasına mühür dışında işaret koyulmayacak. Seçmenler, oy pusulasında cumhurbaşkanı seçimi için tercih ettikleri cumhurbaşkanı adayının altındaki işaretli bölüme dışarı taşmayacak şekilde 'TERCİH' veya 'EVET' mührünü basacak.





Tercih mühürlü pusulayı zarfa koyulup zarf kapatıldıktan sonra sandığa atılmalı Zarfa oy pusulaları dışında hiçbir şey konulmamalıdır.

Oyunuzu kullandıktan sonra sandık seçmen listesine imza atmayı unutmamalısınız.



CEP TELEFONU YASAK

Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasak olacak. Bu tür cihazların oy verme işlemi bittikten sonra iade edilmek üzere sandık kuruluna bırakılması gerekecek.

SANDIK GÖREVLİLERİ NELERE DİKKAT ETMELİ?

Seçim sabahı, sandık kurulu başkanı, memur üye ve son seçimde en çok oyu almış 5 siyasi parti temsilcisinden oluşan sandık kurulu, saat 07.00`de oy verme yerinde bir araya gelecek.



Sandık kurulu ilk olarak ant metnini okuyacak ve başkan tarafından oy sandığı mühürlenecek. Daha sonra oy zarfları sayılacak, oy pusulalarının bulunduğu paketler açılacak ve zarflar ile oy pusulalarının arka yüzlerine mühür basılacak.



Hazırlıklar 07.00-08.00 saatlerinde tamamlanacak, oy verme işlemi 08.00`de başlayacak ve saat 17.00`ye kadar sürecek. Saat 17.00 itibarıyla sırada bekleyenler varsa, bu kişiler sandık kurulu başkanınca sayılıp oy vermeleri sağlanacak.

Sandık kurulu görevlisi, seçmenin kimliğini alarak sandık seçmen listesinde ismini bulacak ve kontrollerini yaptıktan sonra Cumhurbaşkanı Seçimi birleşik oy pusulası ile zarf ve mührü vererek kabinde oyunu kullanmasını isteyecek.



GÖRME ENGELLİLER NASIL OY KULLANCAK?

Görme engelli seçmenler, YSK tarafından oy pusulalarına uygun olarak hazırlanan şablon ile oylarını kullanabilecek. Talep etmeleri halinde ise oy pusulası sandık kurulu başkanı, akrabalarından biri, akrabası yoksa diğer herhangi bir seçmenin yardımıyla şablona yerleştirilmek suretiyle oylarını kullanabilecek.





Engelliler, felçliler veya bedeni engelleri açıkça belli olanlar o seçim çevresi seçmeni olan ve o sırada sandık çevresinde bulunan akrabalarından birinin, akrabası yoksa diğer herhangi bir seçmenin yardımı ile oylarını kullanabilecek. Bir seçmen birden fazla engelliye yardım edemeyecek.

Sandık kurulu başkan veya üyeleri, engelli seçmenlere yardım etmek amacıyla oy verme kabinine giremeyecek, oy kullanma sırasında yardım edemeyecek.



Sandıklar kapandıktan sonra oy sayımına geçilecek. Sonuçların tutanağa bağlanmasının ardından, sandık kurulu başkanınca kurayla iki siyasi partili üye belirlenecek ve oylar ilçe seçim kuruluna götürülecek.