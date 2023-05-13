Haberler Haber Videoları Oy kullanma saat kaçta bitiyor? | Video

Oy kullanma saat kaçta bitiyor? | Video

Oy kullanma saat kaçta bitiyor? | Video
13.05.2023 12:30

OTOMATİK OYNAT

Haber 02:37
Oy nasıl kullanılır? Nasıl oy...
Haber 02:37
Oy kullanma saat kaçta...
Haber 02:06
İmar Yönetmeliği değişti! 4...
Haber 01:50
Motor ehliyetlerinde yeni...
Haber 02:04
Rusya'dan Kemal...
Haber 02:14
Sözleşmeli er ve erbaşlara...
Haber 02:07
Tahıl koridoru anlaşması devam...
Haber 03:33
Yapı güvenliği için kritik...
Haber 00:37
İzmir Menderes'te silahlı...
Haber 01:47
Kılıçdaroğlu'na şehit...
Haber 00:13
Anket değil operasyon!
Haber 01:36
Muharrem İnce adaylıktan...

Oy kullanma saat kaçta bitiyor? 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için tüm yurtta oy verme başlangıç saati ve bitiş saati belli oldu. YSK'dan yapılan açıklamada; "Oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak'' denildi.

Haber Videoları

Seçmenler için oy kullanma saatleri arama motorlarında hız kazandı. Tüm yurtta oy verme başlangıç ve bitiş saatleri belli oldu. Peki, 14 Mayıs Pazar 2023 oy verme saat kaçta başlayıp, kaçta bitecek? Seçmenler kaça kadar oy kullanılabilecek? Sandıklar saat kaçta kapatılacak? İşte merak edilenler!

SEÇİMLERDE OY VERME SAAT KAÇTA BAŞLAYIP KAÇTA BİTECEK?

YSK'dan yapılan açıklamada; "Oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak'' denildi. YSK'nın oy verme saatlerine ilişkin kararına göre; Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçiminde oy verme günü olan 14 Mayıs 2023 Pazar günü, Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamaya kalması durumunda ise 28 Mayıs 2023 Pazar günü tüm yurtta oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00-17.00 olarak belirlendi.

YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması halinde aynı hükümler 28 Mayıs'ta da uygulanacak.

Bir sandıkta oy kullanacak seçmen sayısı il ve ilçelerde 360 ila 380 kişi olacak. Köylerde seçmen sayısının 400'ü aşmaması halinde bir sandıkta oy kullanılabilecek.

SON DAKİKA