Oy Birliği Platformu seçim tarihinde bir ilki gerçekleştirdi: Yapay zeka asistanı seçmen ve müşahit eğitimlerine başladı

Türkiye'de düzenlenen son üç seçimde yaklaşık 4,3 milyon oyun geçersiz sayıldığına dikkat çeken Oy Birliği Platformu milli iradenin daha güçlü bir şekilde sandığa yansıması için çalışmalarını sürdürüyor. 14 Mayıs'ta gerçekleşecek 2023 seçimleri için yenilikçi bir yaklaşım ortaya koyan platform, yapay zekayı çalışmalarına dahil ederek seçim tarihinde bir ilki gerçekleştirdi. Yapay zeka asistanı tarafından hazırlanan eğitim videoları ile seçmenlerin daha bilinçli bir şekilde sandığa gitmesi böylece geçersiz oy sayısının azaltılması hedefleniyor.

Oy Birliği platformu olarak yapay zeka teknolojisi kullanarak hazırladığımız seçmen bilgilendirme videosu ile karşınızdayız!



Bilinçli oy kullanmak tüm seçmenlerin sorumluluğudur. Videonun daha fazla kişiye ulaşması için paylaşmayı unutmayın.



Not: Bu videoda kullanılan sunucu,… pic.twitter.com/7y93bNtpC9 — Oy Birliği (@oybirligiorg) April 12, 2023

Oy Birliği Platformu'nun sosyal medya kanallarında da yayınlanan eğitim videolarında yapay zeka asistanı; sandığa gidecek seçmenlere ve sandık güvenliğini sağlayacak müşahitlere seslenerek güçlü bir milli irade için dikkat edilmesi gereken noktaların altını çiziyor.

"Oy Birliği" Platformu'nun sözcüsü Ömer Şahan, "Bu seçim demokrasi tarihimizin en önemli, kilometre taşı olacak seçimlerinden biri. Böylesi önemli, tarihi bir seçim için sandık güvenliği ve seçmen iradesinin korunması için sorumluluk alan bir sivil inisiyatif oluşturduk. Platformumuza başvuran gönüllülere vereceğimiz seçim hukuku ve etkili iletişim derslerinin ardından, gönüllerimizi secim günü sandıklarda müşahit olarak görevlendirmeyi planlıyoruz " dedi.

Ülkemizdeki katılımcı demokrasi anlayışının yaygınlaşmasına katkı sağlamayı amaçladıklarını ifade eden Şahan, şunları söyledi: "Demokrasinin zorunlu unsuru olan seçimlerde temsilin gerçek anlamda sağlanabilmesi adına, seçimin öncesi, devamı ve sonrasına yönelik faaliyetlerimiz olacak. Sandık başındaki tüm süreçlerin şeffaf ve tarafsız bir şekilde kamuoyuyla paylaşılmasını amaçlıyoruz. 14 Mayıs seçimleri bizi bir araya getiren en önemli faktör ancak çalışmalarımız bu tarih ile sınırlı olmayacak. Buradan başlayıp bundan sonraki seçimlere de büyüyerek gidecek bir platform oluşturmayı hedefledik."

Oy Birliği Plaformu'nda bir araya gelen on binlerce genç tarafsızlık ve şeffaflık ilkeleri çerçevesinde çalışmalarını sürdürüyor. Seçmen iradesine ve demokratik değerlere sahip çıkmak için Oy Birliği'ne katılmak isteyenler birliğin https://oybir.org/gonulluol adresinden detaylı bilgi alabiliyor.