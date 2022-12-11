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Otomobille dereye uçtu, sürücü burnu bile kanamadan kurtuldu

Otomobille dereye uçtu, sürücü burnu bile kanamadan kurtuldu
11.12.2022 14:32

OTOMATİK OYNAT

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Tokat’ta meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan otomobil dereye uçtu, sürücü kazayı burnu bile kanamadan atlattı.

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Edinilen bilgiye göre kaza; Behzat Bulvarında meydana geldi.

M.K idaresindeki 60 DN 199 plakalı Tofaş marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu korkuluklara çarparak dereye uçtu.

Yaklaşık 3 metre yükseklikten dereye düşen otomobilin sürücüsü araçtan kendi imkanları ile çıkmayı başardı. Sürücü kazayı burnu bile kanamadan atlatırken, otomobil hurdaya döndü.

Su seviyesinin düşük olduğu dereden otomobilin vinç yardımı ile çıkartılması için çalışma başlatıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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