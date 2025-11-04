Otomobilin ticari taksiye çarpma anı araç kamerasına böyle yansıdı!

Kaza, dün Aksu ilçesine bağlı Kundu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hakan B.'nin kullandığı 07 T 1774 plakalı ticari taksi ile Ahmet A.'nın kullandığı 07 MPS 46 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan otomobil sürücüsü Ahmet A. yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Taksi sürücüsü Hakan B.'nin ayakta tedavisi tamamlandı.

Kaza anı ise araç kamerası tarafından anbean kaydedilirken, karşı yönden gelen otomobilin kontrolü kaybedip şeridinden çıktığı ve ardından, taksiye çarptığı an görüntülerde yer aldı.

Kaza sonrası inceleme başlatıldı.