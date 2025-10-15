PODCAST CANLI YAYIN
Otomobilin kapısında tabanca gizlemek için düzenek bulundu

Otomobilin kapısında tabanca gizlemek için düzenek bulundu

Antalya’da bir iş yerinin kurşunlanması ve haraç isteme olayına karıştıkları belirlenen 5 şüpheli, polisin operasyonuyla yakalanıp, tutuklandı. Şüphelilerin, tabancayı gizlemek için otomobilin kapısına düzenek kurduğu belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından suç örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirildi. Ekipler, şüphelilerin bir suç örgütü adı kullanarak, kentte faaliyet gösteren iş yerini kurşunlayıp, sahiplerini de ölümle tehdit edip haraç istediklerini tespit etti.

Ekipler, yapılan teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 5 şüpheli yakalanırken, yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör ve 8 fişek ele geçirildi. Şüphelilerin, tabancayı gizlemek için otomobilin kapısına düzenek kurduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Bunlar da Var

Maltepe Gülsuyu Metro İstasyonu’nda dehşet: Raylara atlayan kişi öldü
Maltepe Gülsuyu Metro İstasyonu’nda dehşet: Raylara atlayan kişi öldü
Elazığ'da gazeteci Koca'ya silahlı saldırı anı kameraya yansıdı
Elazığ'da gazeteci Koca'ya silahlı saldırı anı kameraya yansıdı
Ankara’da tır karşı şeride geçti, otomobille çarpıştı: 2’si ağır 4 yaralı
Ankara’da tır karşı şeride geçti, otomobille çarpıştı: 2’si ağır 4 yaralı
Tramvayın altın kalmaktan güvenlik görevlisi kurtardı; o anlar kamerada
Tramvayın altın kalmaktan güvenlik görevlisi kurtardı; o anlar kamerada

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle