Otomobilin çarptığı yaya öldü

Giriş Tarihi: 14 Ekim 2024, 00:42 Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2024, 00:46

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde yolda yürürken otomobilin çarptığı Mehmet Ali Kımaz (23), hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Silvan ilçesi Eski Heykel mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, yolda yürüyen Mehmet Ali Kımaz'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Kımaz ağır yaralanırken, sürücü kaçtı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Dr. Yusuf Azizoğlu Silvan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kımaz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kımaz'ın cenazesi otopsi için morga götürüldü.

Bu arada kazanın ardından olay yerinden kazan sürücünün güvenlik güçlerine teslim olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.