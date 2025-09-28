PODCAST CANLI YAYIN

Otomobilin çarptığı tır sürücüsü hayatını kaybetti

Bolu'da tırının brandasını katladığı sırada otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan sürücü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, gece saat 00.30 sıralarında Bolu-Mudurnu Karayolu Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.O. yönetimindeki 14 AAU 095 plakalı otomobil, yol kenarında park halinde bulunan 78 DD 188 plakalı tomruk yüklü tırın sürücüsü Semih Özeken'e çarptı. Özeken'in, fabrikaya yük boşaltmak için tırın brandasını yola yakın noktada katladığı sırada kazanın meydana geldiği öğrenildi.

Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan sürücüye ilk müdahaleyi olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptı. Ambulansla Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Özeken, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

