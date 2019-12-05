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Otomobilin çarptığı bisikletli metrelerce sürüklenip, öldü

05.12.2019 01:16

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü yaşamını yitirdi. Polis ekipleri otomobil sürücüsü O.K.'yi gözaltına alarak Bostanlı Polis Merkezine götürdü.


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