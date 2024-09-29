PODCAST CANLI YAYIN
Otomobilin bahçeye uçtuğu anlar kameralara yansıdı
Haberler Haber Videoları

Otomobilin bahçeye uçtuğu anlar kameralara yansıdı

Giriş Tarihi: 29 Eylül 2024, 00:36 Güncelleme Tarihi: 29 Eylül 2024, 00:44

Yoldan çıkan otomobil apartman bahçesine uçtu... O anlar kamerada

İzmir'in Bornova ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yaklaşık 10 metre yükseklikte apartman bahçesine uçtu. 2 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Kaza dün akşam saatlerinde İnönü Mahallesi 997 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M.Y. (61) idaresindeki 20 D 4723 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu yoldan çıkarak yol kenarındaki bir apartmanın demir korkuluklarına çarptı. Korkulukları aşan otomobil, yaklaşık 10 metre yükseklikten apartmanın bahçesine düştü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini sağlarken, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde araçta bulunan M.Y. ve Ü.K.'nin yaralandıkları belirlendi. Hayati tehlikeleri olmayan yaralılar ambulansla İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza anı, çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından görüntülenirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SIRADAKİ VİDEO
Kayıp şahıs aracında ölü bulundu
29.09.2024Pazar
Park halindeki bisikletin aküsü patladı
29.09.2024Pazar
Bingöl'de yaya geçidi üniversite öğrencisinin hayatına kaybetmesine sebebiyet verdi
29.09.2024Pazar
Yangına banyoda yakalandı
29.09.2024Pazar
İsrail Lübnan'da saldırıları genişletecek
28.09.2024Cumartesi
Bunlar da Var
Ahu Tuğba’nın naaşı Türkiye’de! Kızı Anjelik Calvin annesinin son anlarını anlattı! 07:43
Ahu Tuğba'nın Kızı Annesinin Son Sözlerini Açıkladı!
27.09.2024Cuma
Kim Milyoner Olmak İster’de verdiği cevapla Oktay Kaynarca’yı güldürdü! 04:30
Kim Milyoner Olmak İster'de eğlenceli anlar!
28.09.2024Cumartesi
Manisa’da skandal olay! Namaz kıldıran imama plastik tabure ile vurdu 00:32
Namaz kıldıran imama plastik tabure ile vurdu
28.09.2024Cumartesi
Serhat Akın’ın silahlı saldırıya uğradığı anlar kamerada! 00:36
Serhat Akın’ın silahlı saldırıya uğradığı anlar kamerada!
27.09.2024Cuma
CANLI YAYIN
SON DAKİKA