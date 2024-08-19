Otomobil tıra arkadan çarptı, 2 ölü 3 ağır yaralı | Nevşehir kaza haberi!

Nevşehir'de otomobil ile tırın çarpıştığı trafik kazasında ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişide ağır yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde Emek Mahallesi Üsdat Necip Fazıl Bulvarı İtfaiye kavşağında meydana geldi. İtfaiye kavşağında Arda Çölyen'in kullandığı 50 ADJ 398 plakalı Ford marka otomobil seyir halindeyken sürücüsü tespit edilemeyen 60 DP 225 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre otomobil sürücüsü Arda Çölyen ve araçta yolcu olarak bulunan Ayberk Çölyen olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan 3 kişide kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Nevşehir Aksaray karayolunda trafik akışı tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından hayatını kaybedenler Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.