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Otomobil takla attı: 2 yaralı
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Otomobil takla attı: 2 yaralı

Giriş Tarihi: 14 Kasım 2024 20:03 Güncelleme Tarihi: 14 Kasım 2024 20:03

Elazığ’da, kontrolden çıkarak refüje çarpıp takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde İmam Efendi Bulvarı’nda meydana geldi. S.A. idaresindeki 23 HE 980 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak refüje çarptı. Savrularak takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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