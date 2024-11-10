Otomobil direğe çarpıp ikiye bölündü!

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil ikiye bölündü. Kaza saat 14.00 sıralarında Döşemealtı'na bağlı Yeniköy Mahallesi Karapıynar Mevkii Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. İlçe merkezi istikametine seyir halindeki Mustafa T.'nin kullandığı 07 AOU 894 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak savruldu. Yol kenarında bulunan aydınlatma direğine çarpan otomobil ikiye bölünerek bir tekerleği de koptu. Çarptığı aydınlatma direği üzerine düşen otomobilin sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsünün Antalya Şehir Hastanesi'nde tedavisi sürüyor.