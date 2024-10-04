Otomobil bisikletli çocuğa çarptı: 1 ağır yaralı

Giriş Tarihi: 04 Ekim 2024, 17:46 Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2024, 17:46

Bursa'da otomobil sürücüsü bisikletli bir gence çarptı. Bisiklet sürücüsü ağır yaralandı. Kaza, saat 15.30 sıralarında Orhangazi'de Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği yanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.Ş.(42) idaresindeki 16 BHE 745 plakalı otomobil Trafik Büro Amirliği yanındaki yan yolda seyir halindeyken cadde üzerinde bisikleti ile giden M.D. (12) isimli çocuğa çarptı. Çarpmanın şiddeti ile bisikleti ile birlikte kaldırım kenarına savrulan ve buradaki park halindeki bir otomobile de çarpan M.D. ağır yaralandı. Kazayı fark eden Trafik Büro Amirliği'ndeki görevli polisler yaralı çocuğa ilk müdahaleyi yaptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalesini burada yaptığı M.D.'yi ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralı çocuk burada tedavi altına alındı. Polis otomobil sürücüsü H.Ş.'yi gözaltına alırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.