PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 22 Haziran 2024, 11:03 Güncelleme Tarihi: 22 Haziran 2024, 11:03

Otobüste köpek kavgası!

Ankara Kızılay’da Altıağaç- Ulus arasında sefer yapan 343 numaralı EGO otobüsüne ağızlıksız köpeği ile otobüse binen kadın ile yolcular arasında tartışma çıktı. O anlar kamerada.

Ankara Kızılay'da ağızlıksız köpeği ile otobüse binen kadın ile yolcular arasında tartışma çıktı.

Olay, Altıağaç- Ulus arasında sefer yapan 343 numaralı EGO otobüsünde meydana geldi. Yolcu almak için duran otobüse, kucağında ağızlığı olmayan köpeğiyle binmek isteyen bir kişi ile otobüstekiler arasında tartışma çıktı. Yolcular kucağında köpek bulunan vatandaşın otobüsten inmesini istedi. Otobüsten indirilen kişinin yolculara hakaret etmesi ise tepki çekti. Otobüste yaşananlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

SIRADAKİ VİDEO
Bayramda "yoğun" trafik: Otoyollardan geçen araç sayısı belli oldu | Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden rekor geldi
22.06.2024Cumartesi
Feke'de yangın!
22.06.2024Cumartesi
Fatih'te zincirleme trafik kazası!
22.06.2024Cumartesi
Manisa Salihli yangını kontrol altında!
22.06.2024Cumartesi
Niğde arazi kavgası: 3 ölü
22.06.2024Cumartesi
Bunlar da Var
Diyarbakır’ın Çınar - Mardin’in Mazıdağı ilçeleri arasında anız yangını: 2 ölü 02:39
Çınar ve Mazıdağı ilçeleri arasında anız yangını: 2 ölü
21.06.2024Cuma
Kaya Sabancı’ya Bodrum’da saldırı! Öldüresiye dövdüler 00:55
Kaya Sabancı’ya Bodrum’da saldırı!
21.06.2024Cuma
Emekliye en az 12.500 TL 05:46
Emekliye en az 12.500 TL
21.06.2024Cuma
Diyarbakır Valisi yangına dair açıklamalarda bulundu: Yangın kontrol altına alındı 02:15
Diyarbakır Valisinin yangına dair açıklamaları!
21.06.2024Cuma
CANLI YAYIN
SON DAKİKA