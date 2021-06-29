Otobüs seyahatlerine namaz ayarı! Molaların namaz vakitlerine göre düzenlenmesi talep edildi

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, şehirlerarası seyahatlerde otobüs firmalarının namaz saatlerine göre mola vermesi düzenlemesi için 3 bakanlığa yazı yolladı. Vatandaşlardan yoğun talep geldiğini belirten Erbaş, otobüs seyahatlerinde molaların, namaz vakitlerinin dikkate alınarak belirlenmesini istedi. Haberin detayları...

Diyanet İşleri Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na şehirlerarası otobüs seyahatlerinde mola düzenlemesi yapılması ve değerlendirilmesi için ve bir yazı gönderdi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, söz konusu yazıda "Vatandaşlarımız tarafından şehirlerarası otobüs seyahatlerinde molaların, namaz vakitlerinin dikkate alınarak belirlenmesi ve namazların vaktinde edasını sağlamak için makul bir süre ayrılması konusunda Başkanlığımıza yoğun talepler gelmektedir" ifadelerine yer verdi.

Erbaş, şunları kaydetti: