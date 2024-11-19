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Oto yıkamacıya silahlı saldırı: O anlar kamerada
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Oto yıkamacıya silahlı saldırı: O anlar kamerada

Giriş Tarihi: 19 Kasım 2024 23:31 Güncelleme Tarihi: 19 Kasım 2024 23:31

Ankara'nın Haymana ilçesinde, oto yıkama ve çekici hizmeti veren bir iş yerine silahlı saldırı düzenlendi. Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, çekici araçlarına kurşunlar isabet etti.Edinilen bilgiye göre, olay saat 20.00 sularında Ankara'nın Haymana ilçesi Polatlı Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan oto yıkama ve çekici hizmeti veren Göksu firmasına, bir otomobille gelen kişi veya kişilerce silahlı saldırıda bulunuldu. Saldırıda ölen veya yaralanan olmazken firmaya ait çekici araçlarına kurşunlar isabet etti. Saldırganlar olay yerinden hızla uzaklaştı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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