Haberler Video Osmaniye'de yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

Osmaniye'de yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

24.11.2019 00:41

Osmaniye’nin Toprakkale ilçesinde sürücüsünün kalp geçirdiği iddia edilen yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre kazada 27 kişi yaralandı.


Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde sürücüsünün kalp geçirdiği iddia edilen yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre kazada 27 kişi yaralandı.
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