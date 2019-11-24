Osmaniye'de yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

Osmaniye’nin Toprakkale ilçesinde sürücüsünün kalp geçirdiği iddia edilen yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre kazada 27 kişi yaralandı.
Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde sürücüsünün kalp geçirdiği iddia edilen yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre kazada 27 kişi yaralandı.
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