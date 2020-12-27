Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ'a operasyon: Kıskıvrak yakalandılar | İŞTE O ANLAR

Son dakika haberi... Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon gerçekleştirildi. Jandarma Genel Komutanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "DEAŞ terör örgütünde faaliyet göstermiş 3 şüpheli yakalanmıştır." ifadelerine yer verildi. Paylaşımda operasyonun görüntüleri de yer aldı.
Son dakika haberi... Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon gerçekleştirildi. Jandarma Genel Komutanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "DEAŞ terör örgütünde faaliyet göstermiş 3 şüpheli yakalanmıştır." ifadelerine yer verildi. Paylaşımda operasyonun görüntüleri de yer aldı.