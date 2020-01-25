Düziçi’nin Hürriyet Mahallesi’nde Pirolar sokakta oturan iki akraba, Beyaz ve Şen aileleri arasında 2 gündür süren tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Şen ailesinden 2 kişi beyaz ailesinden Sever Beyaz, Hakan Beyaz ve Mustafa Beyaz’ı evden getirdikleri pompalı tüfekle vurdular. Beyaz ailesi ise ellerinde bulunan keser ve çekiçle gelen gruba saldırdı. Çevredekilerin olayı ekiplere bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 ekipleri geldi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Düziçi’ndeki hastanelere kaldırıldı. Yaralı bir kişinin daha sonra Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenildi.
Osmaniye'de iki aile arasında silahlı keserli kavga: 5 yaralı |Video-Son Dakika Videoları25.01.2020 18:22
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