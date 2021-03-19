Osmaniye'da uyuşturucu operasyonunda 9 kişi göz altına alındı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde zehir tacirlerine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerin silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde zehir tacirlerine yönelik operasyon düzenlendi.

9 GÖZALTI

Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri tarafından ilçede uyuşturucu temin ederek sattığı iddia edilen 9 şüphelinin adreslerine eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi.

Şüphelilerin adreslerinde narkotik köpeklerinin de katıldığı aramada 70 gram sentetik uyuşturucu madde, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve bu tüfeğe ait 13 adet fişek ele geçirildi. Olayda 9 kişi gözaltına alındı.