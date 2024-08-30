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Osmaniye Kadirli'de feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı!
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Osmaniye Kadirli'de feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı!

Giriş Tarihi: 30 Ağustos 2024, 20:22 Güncelleme Tarihi: 30 Ağustos 2024, 20:22

Osmaniye Kadirli'de feci kaza... Kadirli Andırın karayolu üzeri Yenigün köyü yakınlarında kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişide yaralandı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden iki kişi hayatını kaybetti, dört kişi yaralandı. Olay, Kadirli-Andırın karayolu üzerinde, Yenigün köyü yakınlarında gerçekleşti.

Alınan bilgilere göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen bir kamyonet, aynı yol üzerinde seyir halindeyken bir otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil adeta hurdaya dönerken, araçta bulunan yolcular sıkıştı. Olay yerine hızla sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucunda, otomobilde sıkışan yaralılar çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Ne yazık ki, aynı aileden Yusuf K. ve Fatma Yaren K. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazada yaralanan Şahende K. (33) ve Aybars Şahan K. (2) ile birlikte diğer iki yaralının hastanedeki tedavileri ise devam ediyor.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, olay yerinde yapılan incelemeler sürüyor.

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