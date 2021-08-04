Orman yangınlarında terör örgütü izi! Başkan Erdoğan canlı yayında açıkladı…

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, A Haber - Atv - A Para - ANews ortak yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, yangınlarla ilgili terör izine rastlandığını söyledi. Erdoğan, yangınlarla alakalı olarak tutuklanan kişilerin ailelerinde PKK bağlantıları olduğunu söyledi.

Başkan Erdoğan, yangınlarla ilgili terör izine rastlandığını söyledi. Erdoğan, yangınlarla alakalı olarak tutuklanan kişilerin ailelerinde PKK bağlantıları olduğunu söyledi.

"BU ENDİŞEYİ EN BAŞINDAN BERİ TAŞIDIK"

Polisin konuyla ilgili çalışmalarına devam ettiğini belirten Başkan Erdoğan, "Bu endişeyi en başından beri taşıdık. Bunun altından bir şeyler çıktı. Tutuklananların ailesinde PKK ile iltisaklıların da olduğunu tespit ettik. Bütün polis teşkilatımız, istihbaratımız bunun incelemelerini yapıyor. Bizim ciğerlerimiz yanıyor. Ciğerimizi yakanların ciğerini yakacağız. Burada canlılar yandı" dedi.