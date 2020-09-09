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Orman yangınlarına nasıl müdahale ediliyor? Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli A Haber'de anlattı

Orman yangınlarına nasıl müdahale ediliyor? Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli A Haber'de anlattı
09.09.2020 22:58

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Orman yangınları hakkında bilgi veren Bakan Bekir Pakdemirli, orman yangınlarına nasıl müdahale edildiğini ve teknolojinin nasıl kullanıldığını tek tek anlattı.


Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Orman yangınları hakkında bilgi veren Bakan Bekir Pakdemirli, orman yangınlarına nasıl müdahale edildiğini ve teknolojinin nasıl kullanıldığını tek tek anlattı.
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