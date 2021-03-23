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Orhan Pamuk'tan Ahmet Altan, Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş için skandal sözler: Türkiye'nin cesur insanları

Orhan Pamuk'tan Ahmet Altan, Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş için skandal sözler: Türkiye'nin cesur insanları
23.03.2021 16:30
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Hükümet karşıtı söylemler üzerinden prim yapma derdine düşen yazar Orhan Pamuk, henüz yeni verdiği bir röportajda Ayasofya Camii'nin aslına döndürülmesiyle ilgili tepki çeken sözler sarf etti. Pamuk, CHP'nin siyaseten tepkiden kaçındığını belirterek 'Ayasofya Atatürkçü laikliğin simgelerinden biriydi. Camiye çevrildiğinde CHP'nin sessiz kalmalarını anlayamıyorum. Yüzde 55 aldığınız şehirde bunu yapmamalısınız' dedi. Pamuk ayrıca, ''Ahmet Altan, Osman Kavala, Selahattin Demirtaş gibi simge isimler var. Türkiye’nin hapiste yatan cesur insanları... Bu açık sözlü muhalifler, diğer bütün muhalif gazeteciler hapisten salıverilmedikçe, hapishaneleri dolduran sayısız siyasi mahkûm serbest bırakılmadıkça toplumun normalleşmesine, kendimizi iyi hissetmemize imkân yok aslında.'' sözlerini kullandı.


Yazar Orhan Pamuk, T24'e verdiği röportajda Ayasofya Camii'nin aslına döndürülmesiyle ilgili tepki çeken sözler sarf etti.




Pamuk, CHP'nin siyaseten tepkiden kaçındığını belirterek 'Ayasofya Atatürkçü laikliğin simgelerinden biriydi. Camiye çevrildiğinde CHP'nin sessiz kalmalarını anlayamıyorum. Yüzde 55 aldığınız şehirde bunu yapmamalısınız' açıklamasında bulundu.





TERÖRİSTLERE ÖVGÜ: 'DEMİRTAŞ, ALTAN VE KAVALA TÜRKİYE'NİN CESUR İNSANLARI'
Pamuk ayrıca, ''Ahmet Altan, Osman Kavala, Selahattin Demirtaş gibi simge isimler var. Türkiye'nin hapiste yatan cesur insanları... Bu açık sözlü muhalifler, diğer bütün muhalif gazeteciler hapisten salıverilmedikçe, hapishaneleri dolduran sayısız siyasi mahkûm serbest bırakılmadıkça toplumun normalleşmesine, kendimizi iyi hissetmemize imkân yok aslında.'' sözleriyle büyük tepki çekti.





GAZETECİ NEDİM ŞENER'DEN TEPKİ
Orhan Pamuk'un sözleriylşe ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapana Hürriyet Gazetesi Yazarı Nedim Şener, ''Fatih Sultan Mehmet'in Ayasofya Camii'ndeki fetih kılıcı öyle bir saplandı ki, Orhan Pamuk ilk günden beri uğraşıyor ama çıkartamıyor!!!'' ifadelerini kullandı.




II.ABDÜLHAMİD'İ HEDEF ALDI
Pamuk, Sultan II. Abdülhamid' hakkında "Muhafazakâr olması ve İslamı siyasallaştırmaktan bir fayda ummasının Abdülhamit'in bugünkü iktidar tarafından bu kadar sevilmesine yol açmıştır. Tabii müstebit olma ve milliyetçilik gibi benzerlikler de var" dedi.

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